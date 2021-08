Stefano Pioli sta valutando con attenzione alcuni elementi della rosa in questo prestagione

Stefano Pioli sta valutando con attenzione alcuni elementi della rosa in questo prestagione. Il tecnico è in fase decisionale per quanto riguarda la permanenza di Pobega, mentre Kalulu e Gabbia dovrebbero essere confermati.

Hauge, invece, è sul mercato e sembra non rientrare nei progetti rossoneri.