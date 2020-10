Pioli: «Ibrahimovic a riposo? Valuterò, ma non chiederò a lui»

Nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Sparta Praga, Stefano Pioli ha parlato di un possibile turno di riposo di Ibrahimovic

Nella conferenza stampa pre Milan-Sparta Praga, Stefano Pioli non ha lasciato nessun indizio su quella che sarà la formazione di domani. Alla domanda su un possibile riposo di Ibrahimovic però, ha risposto: «Sono tutte valutazioni giuste perché giochiamo ogni tre giorni».

«Quella di domani è una gara importante così come quella di Udine» -ha continuato- «Chiaro che valuterò ma non chiederò a lui perché fosse per lui giocherebbe sempre come ogni giocatore della mia squadra».