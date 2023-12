Pioli verso l’esonero? Può subentrare questa alternativa: a chi pensa il Milan per sostituirlo. Le ultimissime

Il Milan non ha in programma un cambio di panchina a stagione in corso ma è chiaro che in caso di nuova roboante caduta in Champions League contro il Newcastle la proprietà si vedrebbe costretta a fare valutazioni su Pioli.

Come riportato da Tuttosport la promozione di Ignazio Abate con un ruolo più dinamico per il futuro entrante Zlatan Ibrahimovic rimane la soluzione più gettonata in casa rossonera.