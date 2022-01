Pioli e l’emergenza Covid: «Situazione anormale, rispettiamo i protocolli»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli ha parlato così dei casi Covid in Serie A. Le sue dichiarazioni nella conferenza stampa della vigilia del match con la Roma

«Chiaro che non è una situazione normale per nessuno, tutta la società sta vivendo una circostanza particolare. Il primo obiettivo è rispettare la salute di tutti rispettando i protocolli. Un po’ di imprevisti possono capitare e per questo motivo dobbiamo alzare l’attenzione nel nostro lavoro.»