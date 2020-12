Pioli: «Celtic squadra di valore, serve ancora uno sforzo per qualificarci»

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga dichiarazione in conferenza stampa, presentando la gara contro il Celtic

Queste le parole di Stefano Pioli sul Celtic, prossimo avversario del Milan in Europa League e tifosi.

Sul Celtic: «Ho visto le proteste ed ho stima e rispetto per il mio collega. Succede nel nostro ambiente di avere dei risultati non esaltanti ma il Celtic ha sempre fatto ottime prestazioni, per questo ci aspettiamo un avversario determinato che vorrà mostrare tutto il proprio valore. Siamo vicini ma non abbiamo ancora centrato la qualificazione».

Sulla protesta in Scozia: «Penso che queste siano situazioni che fanno parte di questo ambiente, quando succedono le squadre trovano sempre più determinazione a mostrare le proprie qualità. Dovremo per questo essere molto preparati».