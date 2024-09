Pioli Al Nassr, che RETROSCENA con la Roma! Ha RIFIUTATO i giallorossi perché… Le ultimissime notizie sulla Serie A

Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, nella giornata di ieri è diventato ufficialmente il tecnico dell’Al Nassr. Il mister dello scudetto, dunque, avrà la possibilità di allenare grandi campioni come Cristiano Ronaldo. Come riporta il Corriere dello Sport, però, all’ultimo c’è stato un clamoroso tentativo della Roma.

IL RETROSCENA – «La Roma aveva pensato a Stefano Pioli come sostituto di Daniele De Rossi appena esonerato. L’altra sera è stato contattato da Friedkin ma il tecnico ha declinato l’offerta».