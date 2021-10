Pioli a MilanTV: «Siamo stati squadra, dispiace per l’espulsione di Theo»

Le parole di Stefano Pioli a MilanTV nel corso del post partita del match che ha visto il Milan vincere sulla Roma

Stefano Pioli parla così ai microfoni di MilanTV dopo la vittoria della sua squadra all’Olimpico contro la Roma. Le dichiarazioni del tecnico.

SUI NUMERI POSITIVI – «Ci tenevamo a continuare questo momento, abbiamo giocato bene ma poi in 10 abbiamo rischiato qualcosa. Lo spirito dei miei giocatori è andato oltre le difficoltà.»

SULL’EPISODIO DELL’ESPULSIONE – «Le gare cambiano e bisogna interpretare i momenti. Siamo stati bravi a difendere più bassi e portare a casa una vittoria importante e meritata.»

SULL’ARBITRAGGIO – «Io valuto la prestazione della squadra e questa ha fatto tutto quello che doveva fare. Abbiamo giocato con coraggio e siamo rimasti dentro la partita.»

SUGLI EPISODI SFAVOREVOLI – «Sono dispiaciuto per l’espulsione di Theo, stava recuperando la condizione e per noi è importante. In parità numerica avremmo sofferto meno, ma il calcio è fatto di episodi. L’importante è essere squadra nelle difficoltà.»