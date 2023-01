Stefano Pioli parla così ai microfoni di MilanTV nel post partita della sconfitta del Milan contro il Torino

COSA È MANCATO – «Un po’ di qualità quando abbiamo giocato 11 vs 11. Abbiamo fatto una partita decisa, aggressiva, contro un avversario tosto. Ci è mancato l’ultimo passaggio e non abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Abbiamo tirato 32 volte, ma certe volte con troppa frenesia. E’ un peccato, ci tenevamo. Dovevamo fare qualcosa in più.»

DA DOVE RIPARTIRE – «La squadra deve ripartire. Dobbiamo farlo con qualità e idee. Nelle ultime partite siamo stati penalizzati dal risultato, ma non dalle prestazioni. Non dobbiamo subire gol. Ci sono delle difficoltà che dobbiamo migliorare. Tutti noi dobbiamo fare qualcosa in più.»

SI PAGANO I PICCOLI DETTAGLI – «Assolutamente sì, ma poi messe insieme queste fanno la differenza. Sul gol è chiaro che c’è mancanza di attenzione e di comunicazione, che ai nostri livelli fa la differenza. Sappiamo dove intervenire e dobbiamo farlo subito. Ora abbiamo il Lecce e poi la Supercoppa.»

DE KETELAERE – «Charles ha fatto buone cose da centravanti e in queste partite non è facile, poi è subentrata la stanchezza e loro si sono chiusi lasciando pochi spazi. Il centrocampo ha lavorato bene sia in fase di interdizione che di costruzione. Abbiamo fatto buone cose. Nel complesso ognuno di noi deve pensare di incidere.»