Pienaar: «Ibrahimovic mi prendeva a calci e durante un incendio…»

In un’intervista rilasciata per ‘The Athletic’, Steven Pienaar, ex compagno di Zlatan Ibrahimovic nell’Ajax, ha rivelato alcune indiscrezione relative a quella convivenza nello spogliatoio: «Di solito dividevo la stanza con lui e Van Der Vaart. Zlatan e io avevamo letti vicini e non c’era molto spazio. A volte, senza motivo, iniziava a prendermi a calci. Non ho idea del perché, ma era un bravo ragazzo. Una volta, mentre stavamo dormendo in albergo, il medico ci svegliò all’una di notte avvisandoci che il pullman stava prendendo fuoco ed era proprio sotto la nostra finestra. Dovevamo prendere i nostri bagagli e lasciare la stanza. Presi la mia borsa, ma Zlatan disse: ‘Non andartene, devi prendere anche la mia valigia’. Poi tornammo a dormire, ma lo feci con un occhio aperto».