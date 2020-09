Piccinini torna in TV: lavorerà a Sky al fianco di Caressa

Dopo un biennio sabbatico, Sandro Piccinini torna a lavorare in tv: da questa stagione farà l’opinionista al fianco di Caressa

Sandro Piccinini torna in tv dopo due anni di “distacco”. La voce nota per le telecronache targate Mediaset passa a Sky Sport dove lavorerà in veste di opinionista al fianco di Fabio Caressa.

Una storica svolta in campo televisivo con Sandro Piccinini che, per la prima volta in carriera, passa nello schieramento “nemico” dopo aver ufficialmente sciolto il contratto con Mediaset.