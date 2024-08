Chiesa Milan, Piccari NON HA DUBBI: «Non può permettersi di andar via. Sullo scambio con Saelemaekers posso dire QUESTO». Le parole del giornalista

Marco Piccari ha parlato ai microfoni di TMW di Federico Chiesa, oggetto di desiderio del Milan. Inoltre, il giornalista ha commentato il possibile scambio con Saelemaekers. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Chiesa non può permettersi di andar via e la Juve non può permettersi di perdere Chiesa. Fatico a pensare che Motta non possa inserirlo nel suo calcio, ci deve essere dell’altro. Non lo vedo lontano dalla Juve, magari anche con un rinnovo di un anno, lo vedrei molto bene ancora a Torino e si può trovare un punto d’incontro per dare una mano alla Juve che torna in Champions e servirà grande qualità. Lo scambio Chiesa-Saelemaekers fa ridere, bisognerebbe dare dei folli anche agli allenatori. Se Motta si priva di Chiesa per Saelemaekers inizierei ad avere dubbi su Motta. Non ci può essere una motivazione tattica nella gestione di Chiesa, c’è una motivazione che riguarda le scelte del club».