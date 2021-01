Pessina: «Non ci aspettavamo il loro modulo, ma ci siamo adattati subito»

Matteo Pessina ha commentato la vittoria sul Milan nel post partita della sfida di San Siro. Ecco le parole del giocatore

Matteo Pessina ha commentato la vittoria sul Milan nel post partita della sfida di San Siro. Ecco le parole del giocatore: «Siamo molto contenti, il Milan è la rivelazione del campionato. Pochi si aspettavano che il Milan fosse in testa alla classifica, la nostra vittoria è motivo d’orgoglio. Abbiamo imposto il nostro gioco».

Sulla preparazione: «Non c’è tanto tempo per preparare le partite in questo momento. Guardi le partite in video e ti prepari da solo perché c’è poco tempo. Non ci aspettavamo il loro modulo, ma ci siamo adattati subito. Abbiamo messo in campo il nostro stile di gioco, il nostro ordine tattico con la voglia di ripartire».

Sul gruppo: «Ci vuole forza per vincere contro una squadra che è prima in classifica. Ci farà capire anche qualcosa su di noi. Gioiamo stasera e poi penseremo alla partita di Coppa Italia. Andremo avanti fino a quando le gambe ci tengono, facendo al meglio tutte le partite che verranno».