L’Inter perde Perisic: il croato sempre più vicino al Tottenham

Perisic Tottenham, l’esterno croato sempre più lontano dall’Inter. Per lui si profila una nuova esperienza in Inghilterra

Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione su Perisic al Tottenham: le parole a Sky Sport.

LE PAROLE – «Perisic si allontana sempre di più e si avvicina al Tottenham. Lo farebbe, e dico così perché non c’è ancora un ok definitivo, con Antonio Conte come allenatore, che sarebbe dunque una guida sicura. Sarebbe un segnale da parte del Tottenham di voler cambiare strategia di mercato per accontentare Conte: non solo giovani, ma anche esperti. Anche se Conte ha già detto di non voler rinnovare il contratto».