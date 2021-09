Pellegri Milan, un toro che vede il rosso nelle squadre di Roma: i numeri

Pellegri Milan, il bersaglio preferito dell’ex attaccante del Monaco sono le squadre di Roma. Ecco le statistiche sulle sue reti in Serie A

Le tre reti di Pietro Pellegri, nuovo attaccante del Milan, in Serie A TIM sono tutte arrivate contro squadre di Roma: una doppietta contro la Lazio (a 16 anni e 184 giorni, più giovane giocatore a realizzare una marcatura multipla in Serie A TIM) e una rete contro la Roma (16 anni e 72 giorni, terzo più giovane

marcatore di sempre in Serie A TIM).

Domani il favorito per la casacca da titolare è Ibrahimovic ma, in assenza di Giroud per COVID, chissà che mister Pioli non decida di regargli un ritaglio di tempo sfruttando questa curiosa statistica.