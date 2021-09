Pellegri, segnali positivi in allenamento: chance per lui col Venezia? Ultime

Pietro Pellegri ha mostrato segnali positivi in allenamento. Stefano Pioli potrebbe dargli una chance. Le ultime sul recupero

Pietro Pellegri non ha ancora giocato un minuto con la maglia del Milan, la sua condizione è, però, in miglioramento e Stefano Pioli starebbe pensando di dargli una chance per debuttare nelle prossime partite.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante ex Genoa e Monaco potrebbe essere arruolabile già nella partita di Torino, ma con tutta probabilità avrà l’occasione di debuttare in rossonero nel match contro il Venezia, in programma mercoledì prossimo.