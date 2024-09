Pellegatti BOCCIA Emerson Royal: «Deve MIGLIORARE MOLTO, poi l’annuncio su Kalulu…». Le parole del giornalista

Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha fatto il punto sul suo canale Youtube sulla trasferta contro la Lazio. Di seguito il suo pensiero, dove è andato a spronare anche l’ultimo arrivato Emerson Royal.

PELLEGATTI – «Esco amareggiato dal pareggio con la Lazio. Il primo tempo mi ha illuso di poter controllare la gara. Si è vista la mano di Fonseca. Il Milan subiva poco, ma non era pericoloso in avanti. Movimenti buoni tra Pulisic e Okafor. Qualche problema per Emerson Royal, che deve migliorare molto. Peccato aver dato via Kalulu».