Pellegatti: «Mandare via Gattuso è stato il primo errore»

Pellegatti torna sul divorzio con Gattuso avvenuto l’estate scorsa e spera che l’errore sia servito da lezione

Carlo Pellegati, noto giornalista vicino al Milan, ha parlato in una live su Youtube degli errori commessi dalla dirigenza e proprietà rossonera partendo dal divorzio con Gennaro Gattuso della scorsa estate. Ecco le sue parole:

«Non so si siano pentiti di aver mandato via Gattuso, ma sicuramente è una lezione importante. Un Gattuso con un Bennacer, un Theo e un Ibra avrebbe migliorato la scorsa stagione. Non so se siano pentiti, ma spero che abbiano capito che serva da lezione e che la continuità è importante».