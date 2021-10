Pellegatti: «Giocare con i problemi è un dispiacere. C’è gap con le riserve»

Carlo Pellegatti è intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera parlando della complicata situazione delle assenze del gruppo. Le sue parole

«Ci sono degli assenti molto importanti tra cui, secondo me uno insostituibile come Maignan. Al posto di Diaz ci sarà Maldini che ha fatto bene a La Spezia, ma c’è abbastanza gap tra i tre assenti e le loro rispettive riserve. Sinceramente è un peccato: perché se gioco e perdo con la rosa totalmente a disposizione va bene, fa parte del gioco. Ma giocare con dei problemi di assenze è un vero dispiacere, perché sai che potresti giocartela fino in fondo».

