Pellegatti: «Calhanoglu out? Servono rinforzi dal mercato»

Pellegatti ha parlato del mercato che il Milan dovrà fare in questi giorni dati i numerosi assenti per infortunio

Carlo Pellegatti, è intervenuto sul suo canale YouTube, per parlare di Hakan Calhanoglu e del suo infortunio alla caviglia accusato nel match contro la Juventus.

Pellegatti ha detto: «Calhanoglu è il giocatore che fa da unione fra centrocampo e attacco, catalizza ogni fase di gioco, ispira e conclude, che ferma e aiuta. Ora al Milan, sono rimasti in 14 più Lorenzo Colombo e Daniel Maldini, escludendo i 2 portieri di riserva. Questa è la situazione, con Rafael Leao diffidato. Saranno gli stessi a giocare contro il Torino domani e contro il Torino in Coppa Italia. Adesso gli infortuni sono veramente troppi, non so cosa possa studiare ancora il mister Stefano Pioli. Arrivano tutti con la lingua di fuori, e non si può cambiare niente. Nonostante ciò, il Milan è ancora primo in classifica. Bisogna resistere per superare questo momento difficile, aspettando un aiuto dal mercato. Bisogna agire subito perché non c’è molto tempo dato che si gioca ogni 3 giorni. Bisogna chiudere le operazioni abbastanza in fretta».