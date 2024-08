Pellegatti BOCCIA Thiaw: «Non mi ha convinto, diventa fondamentale Pavlovic». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista e tifoso del Milan Pellegatti ha parlato della prestazione di Thiaw contro il Barcellona.

PAROLE – «Diventa fondamentale un giocatore come Pavlovic, non mi ha convinto nemmeno ieri Thiaw. Serve anche Fofana, c’è bisogno di un grande centrocampista e dobbiamo capire in che ruolo possa giocare Musah. Il Milan regala ancora troppe occasioni agli avversari, lì c’è tanto da lavorare, quella contro il Barcellona è stata la più complicata della tourneè. Il Milan bene in attacco, ma era così già con Pioli, serve più equilibrio».