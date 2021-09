Pelè ancora ricoverato in terapia intensiva: gli aggiornamenti dal Brasile

Pelè rimane ricoverato in terapia intensiva: gli aggiornamenti sullo stato di salute della leggenda del calcio, operato di tumore al colon

Pelè è ancora ricoverato in terapia intensiva. Lo annuncia il reporter di Globo TV, Marco Aurelio Souza. Le dichiarazioni riportate dall’ANSA.

«O Rei Pelé è ancora ricoverato in terapia intensiva, e quindi non è stato ancora trasferito in una camera singola. E ancora non c’è la rispostase il tumore per il quale Pelé è stato operato sabato scorso sia maligno o benigno. Va ricordato che finora c’è stato un solo bollettino medico, quello di lunedì scorso».