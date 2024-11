Pedullà durissimo sul Milan: «Atteggiamento da dopolavoro ferroviario»

Pedullà clamoroso contro il Milan di Fonseca: «Atteggiamento da dopolavoro ferroviario». Le parole dell’opinionista sulla partita di ieri

Alfredo Pedullà, a Sportitalia, ha criticato aspramente il Milan. Di seguito le sue parole dopo la tanta discussa vittoria rossonera contro lo Slovan Bratislava in Champions League.

«Il Milan ne ha presi due, ne poteva prendere un altro e hai preso un altro gol in contropiede perché dovevi fare il quarto. A me sembra un atteggiamento da dopolavoro ferroviario, con tutto il rispetto, e con un allenatore che anziché dirti che c’è qualcosa che non funziona, dice che bisognava vincere e che Leao sa per quale motivo lo ha tenuto in panchina».