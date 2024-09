Pavlovic eletto MVP del Milan dopo il 2-2 con la Lazio: i TIFOSI premiano il difensore. Il motivo

Pavlovic eletto MVP del Milan dopo il 2-2 con la Lazio: i TIFOSI premiano il difensore. Il comunicato e i dettagli

I tifosi del Milan hanno eletto Pavlovic come MVP del Milan dopo il 2-2 con la Lazio. Questo il comunicato sul premio per il difensore.

IL COMUNICATO – Grinta, sacrificio, abnegazione e voglia di non mollare mai. Tutte qualità che hanno contraddistinto la serata del migliore in campo di Lazio-Milan, Strahinja Pavlović: i tifosi milanisti, votando su AC Milan Official App, non hanno avuto alcun dubbio nello scegliere il difensore serbo come MVP della sfida dell’Olimpico.

Il numero 31 rossonero ha preceduto sul podio altri due compagni di squadra apparsi nel tabellino della nostra 3ª giornata: l’autore del 2-2 Rafa Leão e Christian Pulisic, dal cui piede è nato il calcio d’angolo che ha portato al gol di Pavlović dopo 8′. Il primo – speriamo di una lunga serie – segnato dall’ex Salisburgo con la nostra maglia, un altro momento per entrare sempre di più nel cuore dei tifosi rossoneri.

Dopo la buona prestazione di Parma, pur coincisa con una sconfitta, Pavlović ha replicato con una prova di grande fattura in un contesto più importante per scenario e livello dell’avversaria. Non c’è solo il gol, peraltro molto bello – una torsione nell’area piccola, con l’attimo scelto in maniera chirurgica – a contraddistinguere l’ottima prova di Strahinja contro i biancocelesti.

Sono state numerose le occasioni, infatti, in cui il difensore serbo si è messo in luce per la capacità di compiere la scelta giusta anche difensivamente. I 98 palloni giocati nel corso del match (il dato più alto tra tutti i giocatori milanisti) stanno inoltre a testimoniare la sua centralità nella manovra di gioco rossonera. Una bella prova, con l’augurio di fare ancora meglio dopo la sosta. Idemo, Strahinja!