Pavlovic Milan, Fonseca lo rilancia! Riserve sciolte, titolare contro di loro

Pavlovic Milan, Fonseca pronto a rilanciare il difensore serbo contro l’Udinese: non ci sono più dubbi, riserve sciolte

Il Milan sta attraversando in questo momento il periodo dedicato alla sosta Nazionali. I rossoneri, al rientro in campionato, dovranno fare in modo di rimettere in sesto una classifica che gli vede solamente a 11 punti.

Fonseca, per la sfida contro l’Udinese, molto probabilmente farà partire titolare Pavlovic. Il nuovo acquisto rossonero, nelle ultime, partite, si è sempre seduto in panchina ma con i friulani potrebbe finalmente riassaggiare il campo.