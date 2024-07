Pavlovic Milan: il RETROSCENA sulla trattativa, ecco quando è arrivata la SVOLTA! Le tempistiche dell’affare

Dopo Morata, Pavlovic è il colpo che più è vicino al Milan. Il retroscena sulla trattativa: ecco quando è arrivata la svolta

Secondo acquisto? Dopo Morata, Pavlovic è il colpo che più è vicino al Milan. Il retroscena sulla trattativa: ecco quando è arrivata la svolta:

come riportato da la Gazzetta dello Sport possibile che in 48 ore l’operazione per il difensore serbo si chiuda: l’accordo con il Salisburgo è a un passo. L’incontro di martedì ha dato una mano e si può arrivare a una stretta di mano intorno ai 20 milioni