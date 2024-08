Pavlovic Milan, il RETROSCENA sul numero di maglia: il 31 di Stam e quel paragone accettato dal difensore, le dichiarazioni

Durante la conferenza stampa di presentazione, il difensore del Milan Pavlovic ha spiegato il motivo dietro alla scelta del numero di maglia.

NUMERO 31 «Si ho scelto il numero 31 che indossavo anche al Salisburgo, quando ho saputo che lo indossava anche Stam è stato ancora più bello, abbiamo in comune i capelli. Per me è un eroe. Accetto il paragone, se volete paragonarmi a lui fate pure, abbiamo entrambi tanta aggressività»

