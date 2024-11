Pavlovic confessa: «Sto tornando ai miei livelli, questo aspetto per me ha pesato molto»

Pavlovic, difensore del Milan e della Nazionale Serba, ha parlato del proprio momento in conferenza stampa: le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di Nations League della Serbia contro la Danimarca, in programma stasera alle 20.45, Strahinja Pavlovic, centrale del Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «È difficile guardare e non poter dare una mano in campo. Ora sto tornando ai miei livelli, ci aspetta una partita difficile. Abbiamo giocato contro di loro tre volte, sappiamo quali sono i loro punti di forza e di debolezza. Puntiamo a tutto o a niente, dal primo minuto, con tutte le nostre forze».