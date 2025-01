Pavlovic Milan, Marchetti rivela: «Offerta sul tavolo, i rossoneri stanno riflettendo per questo motivo»

Condividi via email

Pavlovic Milan, Luca Marchetti, noto giornalista, ha commentato il possibile futuro del difensore serbo. Le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Luca Marchetti ha dato questo aggiornamento sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Lo Stoccarda è interessato a Pavlovic, ma il Milan non ha ancora aperto alla cessione del giocatore. Il club tedesco da come ci hanno detto i colleghi tedeschi proporrebbe un prestito con obbligo di riscatto ma con una cifra un po’ più bassa rispetto a quella quando fu acquistato dal Salisburgo, era circa di 18 milioni di euro. Il Milan sta facendo le sue valutazioni, è una scelta che dovrà prendere la dirigenza anche visti gli infortuni dei difensore del Milan come Thiaw».