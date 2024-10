Pavlovic Milan, Fonseca lo spiazza? Ipotesi clamorosa, gliel’ha detto a Milanello

Pavlovic Milan, Fonseca spiazza il difensore serbo: contro l’Udinese potrebbe giocare da terzino sinistro al posto di Theo Hernandez

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in vista della sfida di sabato pomeriggio a San Siro contro l’Udinese Fonseca potrebbe rivoluzionare la difesa del Milan, in particolare per quanto riguarda il sostituto a sinistra di Theo Hernandez.

Il tecnico portoghese infatti avrebbe comunicato a Pavlovic, di rientro dalla Nazionale serba, la possibilità di essere impiegato come terzino sinistro in sostituzione dello squalificato ex Real Madrid.