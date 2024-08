Pavlovic Milan, Ibrahimovic CONVINTO: «È un difensore FORTE e non ha paura. Serviva un po’ di cattiveria…». Le dichiarazioni

Il dirigente rossonero Ibrahimovic ha presentato il neo acquisto del Milan Pavlovic in conferenza stampa spiegando i motivi dietro la scelte del difensore.

PAROLE – «Abbiamo cercato un difensore con un bel profilo per rinforzare la difesa. La squadra di scouting con Moncada a capo ci ha sottoposto il suo nome, lo abbiamo seguito per un bel pò, è un difensore forte, non ha paura, ha l’atteggiamento giusto. Nella nostra squadra serve un po’ di cattiveria e Pavlovic è il profilo giusto. Poi in squadra di mancino abbiamo solo Theo Hernandez. Sono sicuro che sarà una dei preferiti dei tifosi perchè dà sempre il 200%. Siamo contenti di averlo gli do il benvenuto».

