Pavlovic Milan, il difensore ha CONQUISTATO Fonseca: così è diventato una CERTEZZA della difesa. Il focus sul serbo

Tuttosport ha dedicato un focus su Pavlovic, difensore che in pochissimo tempo ha conquistato Fonseca e si è preso il posto da titolare del Milan.

Il serbo ha messo subito in mostra la sua grinta e la sua capacità di mettere delle “pezze” agli errori dei compagni. A questo ha aggiunto l‘abilità nel gioco aereo nell’area avversaria in occasione del gol contro la Lazio. Pavlovic è un grande lavoratore, molto serio e predisposto all’apprendimento e in un momento di difficoltà come quello che sta attraversando il Diavolo è lui la certezza di una difesa fin qui traballante.