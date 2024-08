Pavlovic ha le idee chiare: «Ecco perché ho SCELTO il Milan. Qui si viene per migliorare e io…». Le dichiarazioni

Il nuovo difensore del Milan Pavlovic si è presentato in conferenza stampa analizzando il motivo del suo trasferimento in rossonero.

SE HA SENTITO QUALCHE GIOCATORE SERBO – «Ho parlato molto con i giocatori serbi, qui ci sono tanti club interessanti, venire in Italia è la scelta giusta per me in questo momento. Qui si viene anche per migliorare e io sono pronto a farlo»

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI PAVLOVIC