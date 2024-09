Pavlovic Milan, arriva il GRANDE ELOGIO: «Può diventare uno dei più FORTI AL MONDO, il Milan è…». Le parole di Mirkovic

Pavlovic, in quest’inizio di stagione burrascoso, è stata una delle note più positive del Milan. Zoran Mirkovic, ex difensore di Juventus e Atalanta e suo ex allenatore al Partizan Belgrado, lo ha voluto elogiare a Tuttosport.

MIRKOVIC – «Le potenzialità del giocatore sono altissime: potrà diventare nei prossimi anni uno dei difensori più forti del mondo. Certo, prima dovrà adattarsi alla Serie A che é diversa dal calcio austriaco. Ma con un po’ di pazienza raggiungerà livelli massimi».