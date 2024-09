Pavlovic a DAZN: «Stasera conta SOLO la vittoria! Io LEADER? Dico questo»

Pavlovic, difensore centrale del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Venezia: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima di Milan-Venezia, Pavlovic, difensore serbo rossonero, ha svelato le sensazioni in vista della sfida di questa sera, decisiva per le sorti del club rossonero. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Oggi dobbiamo vincere e faremo tutto per vincere, dopo tre partite. Non mi sento ancora un leader, faccio solo quello che devo fare. E farò di tutto per la vittoria. Per il momento sono contento».