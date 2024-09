Fonseca a DAZN: «Leao ha fatto una GRANDE partita, con lui e Theo tutto chiarito. La squadra ha capito QUESTA cosa»

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato nell’immediato post-partita della gara vinta contro il Venezia

Intervenuto a DAZN dopo Milan-Venezia, Paulo Fonseca ha dichiarato:

PAROLE – «E’ stato importante avere Pulisic, Reijnders e Loftus più avanti e avere la possibilità di creare una superiorità numerica e anche per cercare il momento di accelerare la partita. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare perché c’è tanto da migliorare. Io penso che noi abbiamo un gruppo con qualità, abbiamo bisogno di avere più energia e intensità: più momenti di pressione e di recupero palla veloce, questo si fa con il giusto atteggiamento e con la velocità. La grande energia fa la differenza. E’ stato molto importante il lavoro dei quattro giocatori davanti: Rafa, Pulisic, Reijnders e Abraham. Segnale di Leao e Theo Hernandez? No, no. Noi abbiamo già dalle altre stagioni questa gerarchia: Calabria, Theo e Rafa che sono i giocatori con più partite. L’abbraccio con Leao? Quando abbiamo immagini di squadra, di atteggiamento giusto è sempre importante. Penso che Rafa ha fatto molto bene, sono molto soddisfatto del suo lavoro difensivo: ha imparato tanto e anche i compagni sono soddisfatti. Liverpool e Inter? Tatticamente andiamo a prepararle adesso. La cosa più importante è mantenere questa energia e intensità che porta anche fiducia. C’è ancora molto da lavorare ma questa non deve mancare».