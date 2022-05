Pato: «Milan? Difficile che gli americani cambino le cose che funzionano». Le parole dell’ex attaccante rossonero

Alexandre Pato ha rilasciato qualche dichiarazione sul Milan e sulla nuova proprietà americana. Le parole dell’ex attaccante rossonero.

«Maldini? Non so cosa accadrà, ora sono ad Orlando. Una cosa posso dirla: difficilmente gli americani entrano in una società e cambiano le cose che funzionano. Paolo è una bandiera, ma anche il dirigente che ha dimostrato di saper gestire il gruppo. Quelli che fanno la storia ricevono rispetto, ma Paolo è più di questo perchè ha dimostrato di essere al top anche nel suo nuovo ruolo.»