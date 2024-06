Pastore stuzzica: «Pulisic leader del Milan? Deve ancora fare questo salto». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Pastore ha parlato a Euro Cronache per analizzare il rossonero Pulisic dopo la prima stagione al Milan.

PAROLE – «A Pulisic l’anno scorso è mancato di più nelle partite che fanno la differenza, i derby, Juve-Milan, le partite di Europa League, quelle partite in cui Pulisic ha steccato di fatto. È stato ottimo dalla colonna di destra in giù della classifica, e gli è sempre un po’ mancato il guizzo, al di là del gol e dell’assist, proprio della prestazione, di temperamento.

Non se l’abbia, non è giovane né vecchio, devi dimostrarlo. Se pensi che tu sarai il capitano degli Stati Uniti, nel Mondiale in casa, nel quale tu puoi anche arrivare molto bene, devi iniziare a fare pratica, ad ambientarti in questo ruolo dalla Serie A, e quindi, nel Milan americano, dove vengono cercati certi giocatori, secondo me deve fare questo salto».