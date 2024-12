Parolo: «Il Milan si deve rialzare, col Verona c’è solo la vittoria. E deve essere convincente»

Parolo prima di Verona Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN: «Ci vuole un periodo di serenità più lungo, non è facile…»

Parolo dal Bentegodi a DAZN ha sottolineato l’importanza della partita contro il Verona per il Milan.



LE PAROLE – «Milan chiamato a una partita importante. Il Verona vuole prendere la scia dell’entusiasmo dopo Parma. Il Milan si deve rialzare, c’è solo un risultato per il Milan, la vittoria che deve essere convincente. Non è facile. Il Milan avrebbe bisogno di aprire un filotto risultati, ma trova una squadra tosta. Ci vuole un periodo di serenità più lungo, non è facile con tanti infortuni. La società deve prendere in mano la situazione».