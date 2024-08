Parma Milan, Fonseca prepara TRE MOSSE a sorpresa: tutte le NOVITÀ rispetto alla sfida col Torino

Parma Milan, Fonseca prepara TRE MOSSE a sorpresa per domani: tutte le NOVITÀ rispetto alla sfida col Torino

Domani alle 18:30 il Milan scenderà sul terreno di gioco del Tardini per affrontare il Parma nella sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2024/25. Fonseca prepara tre cambi rispetto all’undici che ha pareggiato col Torino.

In mediana ci sarà spazio questa volta dal primo minuto per Reijnders, con Fofana che andrà in panchina. Pulisic sarà ancora titolare ma giocherà a destra, così come Loftus-Cheek che invece riprenderà la sua consueta posizione di trequartista.