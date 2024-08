Parma Milan, i crociati al lavoro in vista della sfida: il REPORT dell’allenamento dei gialloblu. Tutti i dettagli

Il Parma continua a preparare la sfida contro il Milan in programma sabato 24 agosto. Il comunicato dell’allenamento pubblicato sui canali ufficiali del club.

PAROLE – «Gialloblu fra campo e palestra questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio per proseguire la preparazione in vista di sabato contro il Milan. La squadra, dopo l’attivazione, ha svolto lavoro atletico in campo e, a seguire, una seduta in palestra. Nella giornata di venerdì 23 agosto il programma prevede una seduta al mattino».