Parma Milan, Bonanni SPIEGA: «Fonseca non mi CONVINCE ma su una cosa ha ASSOLUTAMENTE ragione»

Parma-Milan, Massimo Bonanni, ex calciatore e opinionista, ha commentato il momento dei rossoneri: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Bonanni, ex calciatore, ha commentato il momento del Milan di Paulo Fonseca dopo la sconfitta contro il Parma di sabato pomeriggio:

PAROLE – «Io dico che a livello comunicativo ha detto la cosa giusta. Io apprezzo sempre e comunque gli allenatori che si prendono tutte le colpe in conferenza stampa. A me Fonseca non ha mai convinto, io credo che il Milan avesse bisogno di un altro tipo di allenatore».