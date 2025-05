Tare Milan, l'albanese esce allo scoperto: «Contatto coi rossoneri? Lavorare per un club storico come questo sarebbe un onore perchè...»

Tare Milan, l’ex Lazio, in corsa per diventare il nuovo DS del club rossonero, ha parlato della possibilità di firmare con il Diavolo nelle prossime settimane

Intervistate da La Stampa, Igli Tare, ex Lazio, ha parlato così della possibilità di diventare il nuovo DS del club rossonero:

PAROLE – «Beh, il Milan è un obiettivo per tutti. Lavorare per una società storica e blasonata come questa sarebbe un onore. Ho sempre cercato di rappresentare il mio Paese, e al tempo stesso di essere esempio per tanti italiani, sono mezzo italiano, lavoro qui da metà della mia vita, ho passaporto italiano e lo porto con orgoglio. Vi sono molto grato».