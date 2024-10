Pardo: «3 punti pesantissimi per il Napoli contro un Milan che aveva problemi, Conte sorride e allunga»

Pardo al termine di Milan Napoli ha commentato a Dazn lo 0-2 di San Siro: «3 punti pesantissimi, Conte sorride e allunga»

Pardo al termine della telecronaca di Milan Napoli per Dazn ha commentato lo 0-2 di San Siro.

IL COMMENTO – «3 punti pesantissimi per il Napoli con le firme doc di Lukaku e Kvaratskhelia. Sorriso pieno di Conte che allunga ancora e vede crescere partita dopo partita il suo progetto e il suo Napoli. Ancora una volta senza subire gol il Napoli vola in casa del Milan che aveva i suoi problemi tra infortuni e squalifiche. Resta il segnale fortissimo del Napoli, ottava vittoria in 9 gare».