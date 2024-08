Pardo CRITICO col Milan: «La partita col Parma è stata TERRIBILE, troppi limiti anche se il calendario...»

Il giornalista e telecronista Pierluigi Pardo ha detto la sua dopo la sconfitta rimediata dal Milan contro il Parma in campionato

Intervenuto sulle frequenze di Radio 24 nel corso di Tutti Convocati, Pierluigi Pardo si è espresso così riguardo a Parma Milan.

PAROLE – «Come sapete sono abbastanza prudente. Però la partita di ieri è stata assolutamente terribile, c’era un’intensità del Parma completamente differente. Penso che il Milan sia forte, lo dico oggi che è il 25 agosto. Ha fatto un buon mercato e aggiungo un’ulteriore tema in questa congiuntura: il calendario. Adesso ha la Lazio fuori casa, il Venezia in casa e poi il derby. Può sembrare paradossale, ma la classifica con questo calendario può già diventare un tema. Se non ti svegli rapidamente, rischi di stare a -7 o -8 dopo 5 giornate. Sarebbe una condizione psicologica molto complicata. E sarebbe un peccato, perché per me la squadra ha qualità tecnica e a me è piaciuto il calciomercato del Milan. E in queste due partite, nelle quali una l’hai sbagliata per 70′ e la seconda sbagliata a strappi in maniera clamorosa, queste qualità si vedono comunque. Però si vedono anche troppi troppi limiti».