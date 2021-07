Paolo Maldini piomba su Lorenzo Insigne: la situazione

Paolo Maldini sarebbe vigile sulla situazione di Lorenzo Insigne, il cui rinnovo con il Napoli è sempre più difficile

Paolo Maldini tenta il colpo a sorpresa e valuta la situazione relativa a Lorenzo Insigne: è questo la notizia data da Sportmediaset, secondo cui i rossoneri sarebbero vigili sull’esterno in caso di rottura definitiva con il Napoli. Insigne ha infatti un contratto in scadenza nel 2022 a 4.5 milioni a stagione: per rinnovare ne chiede uno in più.

L’OFFERTA DEL MILAN – I rossoneri, che hanno già incontrato l’agente di Insigne lo scorso aprile, sono pronti a mettere sul piatto per l’esterno 4.5 milioni più bonus, una cifra di certo più convincente di quella proposta dal Napoli (3.5) che vorrebbe dunque che il proprio capitano rinnovasse al ribasso. La valutazione che fa il Napoli si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Il Milan vuole farsi trovare pronto.