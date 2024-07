Calciomercato Milan, Pancaro ha FIDUCIA in Ibrahimovic: «Da sempre ambizioso, farà di tutto per…». Le parole dell’ex rossonero

Giuseppe Pancaro ha parlato in esclusiva a Milannews24 del calciomercato Milan. Di seguito le parole dell’ex rossonero:

PAROLE – «Per quanto riguarda altri acquisti penso che il Milan è in buone mani, a questo penserà Ibrahimovic che ha dimostrato in questi anni di essere una persona ambiziosa e quindi farà di tutto per fare una squadra competitiva al massimo con il budget che la società gli metterà a disposizione».

