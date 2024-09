Pancaro SVELA: «Il Milan ha VINTO così il derby. E sul MODULO…». Le dichiarazioni in esclusiva dell’ex difensore

Pancaro, ex difensore del Milan, in esclusiva a Milannews24 ha svelato quale è stata, secondo lui, la chiave della vittoria dei rossoneri nel derby contro l’Inter.

LE DICHIARAZIONI – «Io penso che il Milan non abbia vinto il derby per il cambio di modulo, bensì per l’atteggiamento dei suoi interpreti: tutti quanti difendevano e attaccavano. Io credo che sia giusto dare continuità a questo modulo con questi giocatori».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE