Pagelle Milan Futuro Entella: i voti ai protagonisti del match. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan Futuro è stato sconfitto dal Virtus Entella per 1-2 in casa nella giornata numero 20 del campionato di Serie C. Ecco le pagelle dei giocatori rossoneri allenati da Bonera.

MILAN FUTURO (3-4-2-1): Nava 6; Zukic 5, Coubis 5.5, Minotti 5.5; Fall 5.5, Hodzic 5.5, Stalmach 5.5, Bartesaghi 5.5; Sia 5.5, Traoré 6; Camarda 6.

Il voto più alto se lo prende Zeroli (6.5) in gol da subentrato.