Pagelle Juve Milan: non si salva nessuno – VOTI

Pagelle Juve Milan: tutti i voti ai giocatori rossoneri dopo il match dell’Allianz Stadium

I voti ai giocatori del Milan dopo la sconfitta in casa della Juventus

TOP: –

FLOP: Abraham

Maignan 6: Incolpevole sui gol subiti

Emerson Royal 5: Contro Mbangula non la vede mai, sfortunato nella deviazione sul gol del belga – 75′ Camarda sv

Tomori 5: Molto male, si fa saltare troppo facilmente sa Weah

Gabbia 6: Uno dei pochissimi sufficienti

Theo Hernandez 5.5: Qualche fiammata ma poco pericoloso

Bennacer 5: Mai in partita, fatica moltissimo a trovare la posizione – 64′ Jimenez 6: Ha poche occasioni per mettersi in mostra

Fofana 6: Prova a fare qualcosa nel mezzo

Musah 5.5: Meglio dopo il cambio di posizione ma serve ben altro

Reijnders 5.5: Buona l’occasione nel primo tempo ma poi sparisce – 79′ Terracciano sv

Leao 5: L’unica occasione creata dal Milan è sua, ma per il resto è un fantasma

Abraham 4.5: Tocca il pallone solo in occasione del calcio di inizio – 79′ Jovic sv