Pagelle Inter-Milan femminile: Hasegawa top, Grimshaw flop

Pagelle Inter-Milan femminile: si salvano in poche, su tutte Hasegawa e Giacinti, male Grimshaw, Fusetti e…

Korenciova 6: para il rigore su Rincon, ma non può nulla sul tap-in di Marinelli. Incolpevole sul gran gol di Moller

Fusetti 5: causa il calcio di rigore, sbaglia anche in occasione del secondo gol di Moller. Male.

Agard 5,5: benino in copertura, ma viene tradita molte volte dal forte vento. È protagonista di troppi lanci lunghi in cerca delle punte, a volte imprecisi.

Bergamaschi 5,5: tanto fumo e poco arrosto. Brustia fondamentale per le nerazzurre a chiuderle ogni spazio. Basso feeling con Grimshaw. A volte ci mette l’anima ma non viene mai ripagata dalle sue campagne

Tucceri 5,5: come la sua compagna di reparto non un granché, a tratti anche imprecisa e pasticciona. Meglio nella ripresa ma poca cosa, rispetto alla vera Linda.

Conc 6: contro l’Inter ci accende sempre, oggi sforna una buona prestazione di sacrificio. Si ferma nella ripresa probabilmente per un problema fisico.

Rask 5,5: si accende sfornando l’assist decisivo per Giacinti e due verticalizzazioni pericolose per le proprie compagne, ma in generale è lenta e prevedibile. Si divora il possibile 2-2 a tempo scaduto, risultando troppo altruista.

Grimshaw 4,5: la peggiore in campo, spaesata, fase di transizione pessima, interdizione quasi nulla. Prende anche un’ammonizione.

Hasegawa 6,5: la migliore in campo, costruisce gioco, crea palle gol, lavora senza pause in fase di interdizione, recupera palloni ed è perfetta nel dialogare con le proprie compagne, è la giocatrice in più di questo Milan, questo pomeriggio senza Boquete. La squadra si è affidata totalmente sulle sue doti balistiche.

Giacinti 6: lotta come può, ma la difesa dell’Inter è molto concentrata, non lasciandole mai il destro. Segna un gol importante, che tiene a galla le rossonere in vista del match di ritorno. Offre un cioccolatino a Dowie sul finale, mal digerito.

Dowie 5,5: tanto sacrificio, gara sufficiente nel complesso se non avesse divorato quel gol davanti a Gilardi: l’Inglese poteva fare meglio.

Kulis 6: offre un paio di cross pungenti, non accolti dalle sue compagne. 20 minuti buoni.

Mauri SV

Ganz 5,5: il suo Milan esce sconfitto dal Breda ma resta ancora vivo in vista del match di ritorno al Vismara. Il tecnico friulano ha dovuto pagare pesanti assenze su tutte quelle di Jane, Boquete e Spinelli. Inoltre, il cambio di Conc parrebbe essere stato obbligato, visto il ghiaccio finale sulla gamba destra a fine partita.